Juventus, le ultimissime sulla formazione anti-Lazio

La Juventus si prepara a sfidare la Lazio in una partita molto importante per la classifica e per le prospettive future della squadra di Allegri.

Quello contro i biancocelesti, allenati dall’ex Maurizio Sarri, per forza di cose deve essere considerato come un vero e proprio scontro diretto per la zona Champions League. La Juve deve rincorrere e per questo motivo non si può assolutamente permettere un altro passo falso. Certo è che i due allenatori non hanno potuto preparare al meglio questa contesa, tra giocatori acciaccati ed altri reduci dagli impegni con le nazionali. In casa bianconera sono state monitorate le condizioni di Dybala e Bentancur, di rientro dal Sudamerica. Saranno in campo oppure no?

Juventus, Dybala e Bentancur dovrebbero andare in panchina

Secondo le indiscrezioni sulla formazione di Allegri su Fantacalcio.it, entrambi i giocatori dovrebbero accomodarsi in panchina, non saranno rischiati dal primo minuto. E’ probabile che l’allenatore bianconero avanzi la posizione di Federico Chiesa, schierandolo come seconda punta al fianco di un Morata a caccia di un gol che in campionato manca da troppo tempo. In questo modo troverebbe spazio sulla corsia di destra di centrocampo Cuadrado, con Rabiot dal lato opposto in un modulo pronto a trasformarsi da 4-4-2 a 4-3-3. Gli ultimi dubbi comunque saranno sciolti nella rifinitura.