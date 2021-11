Allegri pensa di mandarlo in campo | Da esubero a titolare?

Max Allegri sta pensando di utilizzare dal 1′ un calciatore che fino a qualche settimana fa era fuori completamente dai radar: Luca Pellegrini.

Massimiliano Allegri ci sta pensando e questa mattina i giornali lo danno addirittura tra i favoriti a partire dal 1′. Luca Pellegrini diventerebbe così da escluso ed emarginato a titolare in una partita che vale più di ogni altra. Vale la possibilità di continuare a credere nella corsa alla Champions ed evitare che si dica addio fin da adesso alla possibilità di lottare per qualcosa che non sia l’Europa League. O, peggio, la Conference che non sembra una ciambella venuta fuori con il buco.

Allegri lancia Pellegrini

Ad ogni modo, stando a quanto afferma Sky Sport, Alex Sandro è rientrato molto stanco dagli impegni con la nazionale brasiliana. Per questo motivo Massimiliano Allegri starebbe pensando di schierare al suo posto Luca Pellegrini. Il numero 17 juventino è in ballottaggio con l’esterno carioca e il dubbio verrà risolto solo oggi. Si tratta comunque di una soluzione tampone, che testimonia come la rosa a disposizione di Allegri non sia adeguata a raggiungere gli obiettivi che si è posta la società. Serve un cambio di passo e di qualità.