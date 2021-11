Calciomercato Juventus, l’occasione per rinforzarsi può arrivare dal Real

Il calciomercato della Juventus ovviamente guarda alle possibili occasioni che si potrebbero presentare con l’arrivo del nuovo anno.

Che sia a gennaio o in estate, non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera proverà a regalare delle pedine importanti a mister Allegri. Calciatori che ben possano sposarsi con le sue idee tattiche e che possano essere delle colonne della Juventus per diversi anni. La linea è tracciata, del resto bisogna per forza di cose ringiovanire una rosa che conta su alcuni giocatori che hanno già superato i trent’anni. Una buona occasione per rinforzare l’attacco, stando ai rumors spagnoli, potrebbe arrivare dalla Spagna.

Calciomercato Juventus, Asensio in uscita dal Real Madrid

Calciomercato.it sottolinea come si stia parlando dell’arrivo di Mbappè al Real Madrid. Un eventuale ingaggio dell’attaccante francese – scrive Diario Gol – spingerebbe lontano dalla capitale spagnola Asensio. Che tuttavia ha diversi pretendenti. In Italia piacerebbe a Juventus e Milan, ma anche altre big estere avrebbero posato gli occhi su di lui, su tutte Liverpool, Arsenal e Tottenham. Le squadre di Premier League hanno indubbiamente risorse importanti da spendere, ma Asensio rappresenterebbe senz’altro un’occasione golosa di mercato da sfruttare.