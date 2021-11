Per la Juventus è arrivato il momento di tornare in campo in serie A. Oggi pomeriggio affronterà all’Olimpico la Lazio dell’ex Maurizio Sarri.

Quella contro i biancocelesti è una sfida che i bianconeri dovranno cercare di vincere a tutti i costi per guadagnare terreno in classifica e rosicchiare punti ad una diretta rivale. Ma ancora una volta gli impegni di tanti giocatori con le rispettive nazionali lasciano strascichi. Non ci saranno infatti a disposizione ad esempio Dybala e Bernardeschi, gli altri sudamericani dovranno fare i conti con la stanchezza e il fuso orario. Insomma non le condizioni migliori per andare a caccia dei tre punti.

Juventus, a sinistra potrebbe giocare Luca Pellegrini

In difesa nella Juventus non ci sarà Giorgio Chiellini, ma rischia di non esserci nemmeno dall’inizio Alex Sandro, affaticato dopo gli impegni con il Brasile. Per questo motivo – come riporta anche Fantacalcio.it – non è da escludere che Allegri possa concedere una opportunità sulla fascia sinistra a Luca Pellegrini. Sarebbe senz’altro un esame importante per il giovane laterale. A centrocampo titolari McKennie e Locatelli, in attacco sarà Chiesa probabilmente a supportare il centravanti Alvaro Morata. Ultimi dubbi che comunque saranno sciolti in extremis.