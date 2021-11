Calciomercato Juventus, sguardo al futuro: piace il giovane esterno

Calciomercato in casa Juventus che diventa sempre più bollente con il passare delle settimane. Il 2022 sta per arrivare.

E con l’anno nuovo non ci sono dubbi sul fatto che la dirigenza bianconera proverà ad approfittare delle occasioni che si presenteranno per rinforzare la rosa di Massimiliano Allegri. La linea societaria è stata tracciata, è quella di investire su talenti che possono essere delle colonne della squadra non solo per il presente ma anche per il futuro. Ed è per questo che nuovi rumors coinvolgono la Juventus relativamente ad uno dei giovani più interessanti in serie A.

Calciomercato Juventus, nel mirino c’è Cambiaso del Genoa

Stiamo parlando dell’esterno del Genoa Cambiaso, giovane che si sta mettendo in grande luce con delle prestazioni sempre più convincenti. I bianconeri hanno la necessità, anche per motivi anagrafici, di guardare a possibili rinforzi sulle corsie esterne, scrive Sportmediaset. E il calciatore allenato ora da Shevchenko ha caratteristiche importanti e un futuro radioso che lo attende. Ha il contratto in scadenza con il Genoa nel 2023 e la Juventus continuerà dunque a monitorarlo con attenzione pronta a piazzare il colpo.