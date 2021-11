Calciomercato Juventus, ansia Cherubini: 80 milioni dalla Premier

Calciomercato Juventus, dalla Premier sono pronti a fare grandi investimenti in entrata e avrebbero un grande obiettivo in attacco.

Calciomercato Juventus, dalla Premier League fanno sul serio per il bomber serbo. Vlahovic infatti non è solo obiettivo per i bianconeri ma anche per le big inglesi. Stando alle ultime indiscrezioni, infatti, ci sarebbero offerte già pronte per il centroavanti classe 2000. Cifre da capogiro: si parla infatti di 70-80 milioni di euro.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, come sta Danilo | L’esito degli esami strumentali

Offerte da capogiro per il bomber

Direttamente dai colleghi inglesi del ‘Sun’ arriva l’annuncio di un possibile inserimento dei grandi club britannici nella corsa a Vlahovic, uno dei volti che sta facendo, letteralmente, impazzire il mercato europeo e anche il primo obiettivo in attacco della Juventus. Stando infatti all’indiscrezione, il Newcastle degli sceicchi sarebbe già pronto a rilanciarsi in inverno e avrebbe pronta una super offerta per convincere Commisso a cedere il giocatore già in inverno.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “Annuncio” a…Zverev!

Da poco acquistato dagli sceicchi, il Newcastle è una squadra che non sta navigando in acque tranquille, i punti in classifica sono pochi e forse…arrivare ad investire nella prossima stagione potrebbe essere già tardi, per evitare spiacevoli sorprese gli sceicchi sono pronti ad entrare “a gamba tesa” già nel mercato di gennaio, iniziando da un grandissimo colpo come l’acquisto del serbo classe 2000. In tal senso i bianconeri verrebbero tagliati fuori dalla corsa a Vlahovic, staremo a vedere cosa, invece, succederà.