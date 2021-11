Calciomercato Juventus, rinnovo Dybala | “Annuncio” a…Zverev!

Calciomercato Juventus, l’annuncio del rinnovo di Paulo Dybala ora potrebbe esserci la svolta, finalmente, decisiva.

Calciomercato Juventus, un annuncio “involontario” ma stando alle ultime indiscrezioni Paulo Dybala mentre parlava con Zverev avrebbe confermato il prolungamento di contratto in bianconero per cinque anni. Infatti secondo le ultime indiscrezioni al rientro a Torino dell’agente Antun, si metterà la parola fine sulla questione relativa al rinnovo.

Dybala pronto a rinnovare per altri cinque anni

Dybala è dunque pronto a continuare la sua avventura da capitano in maglia bianconera. In attesa di riaverlo disponibile in campionato, la società si gode la possibilità di averlo ancora per lungo tempo. La Joya rinnoverà non appena il suo agente ritornerà in Italia, a Torino.

Contratto che si estenderà fino al 2026, con un guadagno di 8,5 milioni all’anno + 1,5M di bonus.