Chelsea-Juventus, Allegri ha ancora un dubbio da sciogliere

Grande appuntamento questa sera per i tifosi della Juventus, che vedranno la loro squadra all’opera contro il Chelsea in Champions League.

Siamo arrivati alla quinta giornata della fase a gironi e la formazione bianconera ha già la qualificazione in tasca al turno successivo. Senza dubbio un cammino importante quello fatto in Europa dagli uomini di Allegri, chiamati oggi a confermarsi sul campo del Chelsea di Tuchel. I campioni in carica e la Juventus si giocheranno il primo posto nel girone, ma il tecnico bianconero più che altro cerca conferme dai suoi uomini in un esame così difficile. Allo Stadium la Juve ha già battuto il Chelsea, ora vuole quantomeno uscire indenne da questa trasferta.

Juventus, il nodo da sciogliere è Dybala

Certo è che la lista degli indisponibili è davvero lunga. E che le scelte per quanto riguarda l’undici titolare sembrano essere davvero limitate. Non ci saranno Danilo, Bonucci e De Sciglio in difesa, fuori anche Ramsey e Bernardeschi. Il vero grande dubbio è la presenza in campo di Dybala dal primo minuto o meno. L’argentino è stato convocato ma non è al meglio e difficilmente sarà rischiato dall’inizio, più probabile un suo ingresso a match in corso. Dalla sua presenza in campo o meno dipende l’altra scelta, quella dell’esterno destro offensivo, con Kulusevski che si candida per una maglia.