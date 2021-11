Chelsea Juventus, fine primo tempo | Le reazioni social all’intervallo

Chelsea Juventus, il primo tempo finisce con i bianconeri sotto 1 a 0: le reazioni social dei tifosi all’intervallo.

Chelsea Juventus, a fine primo tempo i bianconeri sono sotto per 1-0 ma ciò che sta facendo parlare i social e i tanti tifosi connessi su ogni portale dei bianconeri è l’episodio, decisamente dubbio, che ha sancito il gol del vantaggio dei blues. Un tocco di mano evidente in area che non è stato rivisto dall’arbitro al Var. Per i tanti supporter questo era un episodio decisamente da rivedere e eventualmente da annullare. Per il resto la prestazione dei bianconeri non è stata nemmeno delle peggiori anche se non c’è stato il giusto approccio offensivo con il Chelsea che a saputo difendersi bene anche grazie agli interpreti in rosa, Thiago Silva è infatti riuscito a salvare un gol praticamente fatto di Morata, bloccando un pallonetto che avrebbe regalato il pareggio. Adesso vedremo se nel secondo tempo Allegri deciderà di cambiare qualche titolare magari inserendo un nuovo centrocampista vista la non certe perfetta (per adesso) performance di Bentancur.

