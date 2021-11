Formazioni ufficiali Chelsea-Juventus | Sorpresa a centrocampo

By

Formazioni ufficiali Chelsea-Juventus, Massimiliano Allegri ha scelto l’undici che sfiderà i campioni d’Europa a Stamford Bridge.

Tutto è pronto a Londra per il big match di Champions League tra i campioni d’Europa del Chelsea e la Juventus di Massimiliano Allegri. Il tecnico toscano da qualche minuto ha ufficializzato la formazione che contenderà i tre punti alla capolista della Premier League nella sua tana di Stamford Bridge. In ballo c’è il primo posto nel girone H. Al momento i bianconeri hanno tre punti di vantaggio sui Blues grazie al successo ottenuto a Torino nella gara d’andata, decisa da una rete di Federico Chiesa. La Juventus è già sicura della qualificazione agli ottavi ma sarà importante passare il girone come prima ed essere così testa di serie nei sorteggi di dicembre.

Un pareggio potrebbe bastare per assicurarsi il primato, ma anche un’eventuale sconfitta con un solo gol di scarto non sarebbe un dramma, considerando che l’ultimo impegno di Bonucci e compagni sarà con il fanalino di coda Malmo, ancora fermo a quota zero punti.

Sarà Chiesa ad affiancare Morata nell’attacco bianconero. Per Dybala solo panchina: probabilmente una scelta cautelativa. La sorpresa è invece a centrocampo, dove le fasce saranno affidate a Rabiot e McKennie.

CHELSEA (3-4-3): Mendy; Chalobah, Silva, Rudiger; James, Kante, Jorginho, Chilwell; Ziyech, Pulisic, Hudson-Odoi.

JUVENTUS (4-4-2): Szczesny; Cuadrado, Bonucci, De Ligt, Alex Sandro; McKennie, Bentancur, Locatelli, Rabiot; Morata, Chiesa.