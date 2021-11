Chelsea-Juventus, cosa dicono i bookmaker: c’è una netta favorita

La Juventus questa sera scenderà in campo a Londra per affrontare il Chelsea nella quinta giornata della fase a gironi di Champions League. Cosa dicono i bookmaker?

Non ci sarà troppa pressione addosso alla squadra di Massimiliano Allegri, che ha già conquistato la qualificazione al turno successivo ma vuole ottenere il primo posto nel girone. Per farlo deve respingere l’assalto proprio del Chelsea, campione in carica, battuto già nella partita dello Stadium. Uscire indenni da questa trasferta londinese sarebbe inoltre una grande iniezione di autostima per un gruppo che sta tentando una difficile rimonta in campionato.

Juventus nettamente sfavorita guardando le quote

Cosa dicono i bookmaker riguardo la partita di questa sera? Le diverse assenze che ci sono tra i bianconeri e un Dybala non al meglio spingono i pronostici nettamente a favore del Chelsea. Almeno questo rivelano le quote. Come riporta Agipronews infatti gli analisti di Betflag non vedono favorita la Juventus per questa gara, tant’è che il segno 2 in lavagna viene offerto a 5.25. Quota decisamente alta, mentre la vittoria del Chelsea viene bancata “solo” a 1.65. Il pareggio, risultato che sicuramente sarebbe gradito alla Juve, è quotato invece 3.80.