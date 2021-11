Pagelle Chelsea Juventus e voti | Disastro a Stamford Bridge

Voti e pagelle di Chelsea Juventus: top e flop dei bianconeri, il ritorno di Champions League allo stadio Stamford Bridge.

Pagelle Juventus

Szczesny 5 fa un buona parata nel primo tempo e non può nulla sulla goleada dei londinesi

Cuadrado 5 il colombiano prova ad offendere ma non riesce però ad andare in gol pur giocando una partita purtroppo non all’altezza.

Bonucci 5 discreto nelle uscite e copre quando riesce le avanzate del Chelsea

De Ligt 5 l’olandese c’è sempre e ormai funzionale nella coppia dietro insieme al partner Bonucci ma non sono riusciti comunque a respingere la goleada dei padroni di casa

Alex Sandro 4 soffre molto il contatto con James e si è visto per tutta la partita

McKennie 5 Ormai uno dei centrocampisti inamovibili di Allegri, questa sera ci ha provato fino alla fine, correndo e mettendoci il giusto impegno ma non è bastato.

Bentancur 4 non certamente la sua partita, distratto e impreciso

Locatelli 5.5 una partita sufficiente per il centrocampista italiano che ha ricevuto anche i complimentidi Allegri al cambio, nonostante il risultato

Rabiot 4.5 Non fa, di certo, una buona partita.

Chiesa 5 Non una partita eccelsa dell’esterno italiano, sicuramente non il man of the match dell’andata

Morata 5 Va vicino al gol del pareggio con un bel pallonetto salvato dall’indiscutibile Thiago Silva ma poi sparisce nel secondo tempo

Dybala, Kean, Arthur 5: entrano nella ripresa ma non riescono nemmeno loro ad incidere minimamente su una partita, ormai, compromessa

Kulusevski S.V.

De Winter S.V.

