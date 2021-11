Calciomercato Juventus, le parole di Nedved sul rinnovo di Dybala

Una delle chiavi del prossimo calciomercato della Juventus riguarda sicuramente il rinnovo di alcuni calciatori bianconeri.

Ci sono diversi elementi il cui contratto scadrà il prossimo 30 giugno, ma quello più importante è senz’altro Paulo Dybala. L’argentino, seppur frenato da qualche infortunio, anche durante questa stagione sta dimostrando di essere un leader per la formazione di Allegri. Impossibile pensare in futuro di poter fare a meno del numero dieci e le trattative per il rinnovo sembrano poter portare presto ad una fumata bianca.

Calciomercato Juventus, nessuna novità per il rinnovo di Dybala

Ad ogni caso per adesso manca la cosa più importante, ovvero la firma del calciatore. Come riporta Sportmediaset, il vicepresidente della Juventus Pavel Nedved nel prepartita del match con il Chelsea ha parlato anche del rinnovo di Dybala. Ammettendo che “non ci sono novità in questo momento, come abbiamo detto tempo fa siamo a buon punto”. Parole che comunque confermano come le parti siano vicine e che presto potrebbe arrivare l’ufficialità del rinnovo contrattatuale della “Joya”. Gli altri due rinnovi più importanti per i quali i tifosi attendono novità sono quelli di Cuadrado e Bernardeschi.