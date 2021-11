Juventus, si volta pagina: cosa può cambiare con l’Atalanta

Per la Juventus ora è tempo di voltare pagina dopo la netta sconfitta subita in Champions League sul campo del Chelsea.

C’è decisamente poco da salvare nell’ampio ko di Londra, che non pregiudica il passaggio del turno ma mette a repentaglio la prima posizione nel girone. Il Chelsea ha raggiunto la Juve a quota 12 ma l’ha di fatto sorpassata in virtù degli scontri diretti. Ora però bisogna guardare avanti, analizzare la prestazione e pensare al match contro l’Atalanta in campionato di sabato prossimo. Nel quale ci sono in palio punti d’oro nella corsa ad posto tra le prime quattro, contro una diretta rivale che ha speso molte energie nel suo match contro lo Young Boys di ieri sera.

Juventus, Dybala in campo dal primo minuto?

Cosa cambierà nella formazione bianconera? Ci sono alcuni giocatori che contro il Chelsea hanno avuto un rendimento decisamente insufficiente. Ma le alternative per Allegri non sono molte in questa fase. Chiesa dovrebbe tornare sulla fascia destra di centrocampo, con il rilancio di Dybala dal primo minuto al fianco di Morata. L’argentino ieri sera ha giocato mezzora e contro l’Atalanta la Juventus ha bisogno del suo talento e del suo estro per portare a casa la vittoria. Altre indicazioni sulla formazione arriveranno senz’altro nel corso dei prossimi allenamenti.