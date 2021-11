All or nothing, Bonucci “silura” il Milan | Lo sfogo all’intervallo

All or nothing è la serie tv Amazon della Juventus, in un episodio vedremo un’inedita rivelazione di Bonucci durante l’intervallo.

Juventus, la serie tv Amazon ‘All or nothing’ prodotta e disponibile su Amazon Prime esce oggi in tutta Italia. In questa serie tv vedremo dietro le quinte inediti dello spogliatoio e del rapporto tra giocatori. In poche parole le telecamere seguiranno i giocatori dentro e fuori dal campo, scoprendo anche dei lati che prima non si conoscevano. Ovviamente già alcuni episodi sono entrati di diritto nel trend di quest’oggi. La serie ripercorre infatti tutta la stagione scorsa quando a sedere in panchina c’era Andrea Pirlo ma soprattutto quando in attacco c’era ancora Cristiano Ronaldo. Un episodio o, meglio, delle parole di Bonucci stanno già facendo il giro del web. Riguarda uno Juventus Milan finito 3 a 0 per i rossoneri, in quell’occasione, il capitano bianconero se la prese con i compagni.

Le parole di Bonucci ai compagni dopo la sconfitta

In quell’episodio, appunto, dopo la sconfitta schiacciante contro il Milan persa 3 a 0, se la prese con i compagni e durante uno sfogo pronunciò queste esatte parole: “Ma guardiamo questa ca**o di lavagna (indicando i titolari del Milan): dobbiamo avere paura di questa squadra? Non può essere. Dobbiamo giocare con la testa libera, è un momento difficile ma dobbiamo avere la testa libera per fare andare bene le gambe”.

Parole che non sono già passate indifferenti al web. L’episodio in questione risale alla sconfitta che i bianconeri subirono contro il Milan lo scorso maggio. Due, ormai tre, anni decisamente complicati per la Vecchia Signora. In questa sera ci sarà tanto che farà discutere ma anche tanto da scoprire perché vedremo anche alcuni giocatori fuori dalla partita, ricordiamolo che potete recuperarla con l’abbonamento Prime di Amazon.