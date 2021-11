Juventus, Allegri sorride | Due recuperi importanti per l’Atalanta

Juventus, Allegri sorride: in vista della difficile gara contro la squadra di Gasperini, il tecnico livornese ritrova due pedine importanti

Un mezzo sorriso. Ed è quello che ci voleva in un momento così delicato con una sfida decisamente importante alle porte. Massimiliano Allegri, in vista del match contro l’Atalanta di Gasperini, potrà probabilmente contare sulle prestazioni di due che non c’erano né contro la Lazio e nemmeno contro il Chelsea.

Giorgio Chiellini e Federico Bernardeschi infatti sono tornati in gruppo. Procede bene quindi il recupero del difensore che è stato fermato da un’infiammazione alla giunzione del muscolo del tendine d’Achille di sinistra. Mentre Berna ha smaltito la lesione di basso grado a carico del muscolo ileopsoas di destra.

Juventus, due recuperi per Allegri

Non si sa ancora, ovviamente, se il tecnico deciderà di mandarli in campo dal primo minuto. Ma senza dubbio averli a disposizione è già una svolta. Soprattutto Chiellini, in questo momento, potrebbe essere utile anche in vista di un possibile ritorno alla difesa a tre che sembra un’idea entrata in testa all’allenatore bianconero. Insieme a Bonucci e de Ligt, sicuramente potrebbe creare un muro davanti a Szczzesny.

E contro la fisicità di Zapata, un elemento come il capitano potrebbe rivelarsi decisivo. Non è infatti facile arginare le scorribande della squadra di Gasperini che poi si appoggia con il colombiano che riesce ad aprire spazi sfruttando appunto il suo strapotere fisico. Potrebbe di certo mettere in difficoltà Bonucci. Con Chiellini sarebbe senz’altro un altro discorso. Per questo Allegri spingerà per averlo, anche se una conferma definitiva arriverà dalla conferenza stampa di domani. Vedremo.