Calciomercato Juventus, addio Allegri | Spunta la clausola

Calciomercato Juventus, il secondo mandato di Allegri sta deludendo e ora spunta la possibile clausola per il divorzio anticipato.

Calciomercato Juventus, il secondo mandato di mister Allegri non è iniziato come sperava la società e il suo lungo contratto, fino al 2025, potrebbe, clamorosamente ridimensionarsi. Il motivo? Ci sarebbe di mezzo una clausola che potrebbe allontanare il mister senza ripercussioni economiche. A rivelarlo è stato Chirico che a ‘7goldsport’ ha parlato di questa eventualità contrattuale. Allegri è stato preso per ritornare ai vertici ma quest’anno, più degli altri, complice anche l’addio di CR7 all’ultimo, ha compromesso non di poco i piani iniziale.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, fissato il prezzo per il bomber | 60 milioni

Allegri e la clausola per il divorzio anticipato

Eventualità che in questo caso cambierebbe tutto il sistema bianconero. Come dicevamo poc’anzi la notizia è stata lanciata da Chirico e potrebbe verificarsi solo se la situazione cominciasse a diventare, davvero, insostenibile per quanto concerne i risultati. La bruciante sconfitta per 4 a 0 con il Chelsea è stato l’ennesimo passo falso stagionale e ora la corsa al titolo sembra, sempre di più, utopia.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, Cherubini decisivo | Scelto il piano b in attacco

La Juventus domani affronterà un’altra sfida cruciale per la classifica affrontando in direttissima l’Atalanta di Gasperini. Una sfida da quarto posto come l’ha definita lo stesso Allegri stamane in conferenza stampa. Ora, in attesa del mercato di gennaio, la Juventus non può permettersi di perdere altri punti importanti per strada, staremo a vedere quello che succederà.