Juventus, sospiro di sollievo per Allegri | L’esito degli accertamenti

Juventus, arriva una buona notizia dall’infermeria: l’esito degli accertamenti ha escluso lesioni capsulo legamentose del ginocchio.

All’indomani della batosta casalinga subita al cospetto della “Dea”, la Juventus è costretta a leccarsi le ferite. Oltre ai punti persi in campionato, ad agitare le acque in casa bianconera ci sono anche le condizioni fisiche non ottimali di Chiesa, Mckennie e Pellegrini.

Se le notizie che trapelano sul “fronte” Chiesa sono tutt’altro che incoraggianti, come ammesso dallo stesso calciatore all’uscita dal J Medical, lo stesso non si può dire per Weston Mckennie, anche ieri fra i migliori in campo, e in più di una circostanza molto vicino al goal. Il texano dopo uno scontro di gioco si era accasciato a terra, riuscendo a raggiungere gli spogliatoi a fatica.

Juventus, nessuna lesione per Mckennie | L’esito degli esami

Come comunicato dal sito ufficiale del club bianconero, “Mckennie è stato sottoposto questa mattina ad accertamenti diagnostici che hanno escluso legami capsulo legamentose del ginocchio destro. Le sue condizioni, dunque, verranno valutate quotidianamente“. Ragion per cui, Allegri può tirare un sospiro di sollievo, dal momento che si temeva un lungo stop.