Juventus, scandalo plusvalenze | Ascoltato 10 ore dai pm!

Juventus, l’attuale inchiesta sulle plusvalenze ha coinvolto anche la società bianconera: Cherubini è stato infatti ascoltato per 10 ore.

Juventus, il caso delle plusvalenze è il topic del momento. Il club bianconero così come altri di Serie A, sono sotto analisi da parte del pm che sta valutando diverse operazioni fatte nel passato, ad esempio nel club bianconero sono sotto analisi alcuni dei casi più noti dell’ultimo mercato, come lo scambio tra Arthur e Pjanic. Come scrive la ‘Repubblica’, l’inchiesta sulla situazione delle plusvalenze potrebbe diventare un problema per il calcio italiano. Nel mirino, oltre alla Juventus stessa, sono finiti anche i club che hanno concluso affari con i bianconeri, quei casi, come dicevamo poc’anzi, che sono tutt’ora sono analisi.

L’inchiesta plusvalenza in casa bianconera

La coviscon, come scrive Repubblica, avrebbe già segnalato una decina di operazioni che non riguarderebbero il club bianconero ma anche altre società di Serie A.

Sempre come viene riportato nell’editoriale italiano, il direttore sportivo bianconero, Cherubini, sarebbe già stato sentito dal pm per ben dieci ore. Ma in tal senso la società ha già voluto rispondere alle possibili accuse, sostenendo di aver operato in maniera giusta. In attesa di capire come si evolverà la situazione, la dirigenza si concentra anche sull’attuale situazione in campo, gli scarsi risultati non devono più esserci e pertanto da qui fino alla fine dell’anno, ci sarà una massima concentrazione partendo dall’allenatore che, nonostante gli inaspettati risultati, non è minimamente in discussione.