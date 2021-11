Juventus, Allegri lo “snobba” in conferenza | Scambio immediato

Calciomercato Juventus, la risposta di Allegri non è passata inosservata: le chances di uno scambio diventano sempre più concrete.

Nuovamente vigilia di campionato per la Juventus, con i bianconeri che saranno attesi dalla trasferta di Salerno: un match nel quale Dybala e compagni sono chiamati a rispondere presente, per dare un senso ad una stagione che fino ad ora non ha per nulla esaltato la Vecchia Signora, che ha racimolato la miseria di 21 punti.

Un bottino troppo magri per chi ai nastri di partenza era data come una delle potenziali favorite. A peggiorare la situazione, al di là delle note vicissitudini societarie, vi è anche la grana infortuni, con Mckennie e Chiesa che non saranno della partita a causa dei problemi fisici patiti contro l’Atalanta. Contro i granata, però, potrebbe vedersi all’opera Matias Soulé, giovane talento argentino “richiamato” dall’Under 23; la scelta di puntare sul forte trequartista per sopperire all’assenza di Chiesa è un messaggio implicito neanche troppo velato lanciato a Kulusevski, sul quale il tecnico livornese non ha preferito esprimersi in conferenza stampa.

Leggi anche –> Juventus, scandalo plusvalenze: “Retrocessione immediata e scudetti revocati”

Calciomercato Juventus, Kulusevski silurato: pedina di scambio per Vlahovic?

A chi gli chiedeva lumi in merito ad un ricorso a Kulusevski come possibile arma tattica, Allegri ha risposto: “La soluzione giusta è quella di vincere le partite“, passando poi ad incensare le qualità di Soulé, lodato per la sua “spensieratezza“. Altro indizio, che certifica il fatto che l’ex esterno del Parma è sempre più vicino a fare le valigie; e chissà che Cherubini non decida di proporlo alla Fiorentina, per arrivare a quel Dusan Vlahovic da tempo fino nella lista dei desideri bianconeri. Il serbo è valutato 80 milioni di euro, ma con l’inserimento di Kulusevski…