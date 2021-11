Calciomercato Juventus, addio con lo sconto | Arsenal pronto a chiudere

Calciomercato Juventus, l’addio del centrocampista è ormai certificato. Lascerà la squadra già nella finestra invernale.

Calciomercato Juventus, uno degli obiettivi dei bianconeri in mediana è pronto a salutare la propria squadra e andarsene già nel mercato invernale. Come riportato da ‘todofichajes’ il Real Madrid aprirebbe alla cessione di Isco che, ormai, è ai margini della squadra con lo stesso Ancelotti che sarebbe disposto a lasciarlo partire già nel mercato di gennaio. Su di lui c’è sempre l’interesse dell’Arsenal squadra che sembra disposta a tesserarlo già nel 2022 e che gli darebbe anche lo spazio che il giocatore, in questo momento, non riesce più a trovare in Spagna.

Isco all’Arsenal già a gennaio

Il centrocampista offensivo avrebbe scelto l’Arsenal come prossima destinazione, nonostante l’interesse evidentemente mostrato dai bianconeri già da diverso tempo. A volerlo è il mister Arteta che avrebbe richiesto esplicitamente il suo nome come primo grande acquisto per rilanciare i Gunners.

Eventualità che allontanerebbe definitivamente la Vecchia Signora che già in passato era andata vicina a trattare il giocatore. Come scrive il portale spagnolo, Il Real Madrid avrebbe già comunicato a Isco che sarebbe libero di trattare con altre squadre e che il club, dunque, non si opporrà ad una possibile cessione già in inverno. L’andaluso ha però ancora sei mesi di contratto e i merengues sono disposti a cederlo fin da subito per evitare quindi di perderlo poi a zero in estate.