Calciomercato Juventus, affare con lo scambio | L’Atletico ci riprova

Calciomercato Juventus, affare lo scambio. Dopo 6 mesi l’Atletico Madrid ci riprova. Ecco le ultime che arrivano sulla vicenda

L’Atletico Madrid ci riprova. Magari piazzando l’affare con lo scambio. Ma questa volta non parliamo di Kulusevski, anche lui accostato alla squadra di Simeone, ma di un altro centrocampista bianconero che già la scorsa estate era entrato nell’orbita dei Colchoneros.

Secondo quanto riportato da AJG News, la società campione di Spagna è alla ricerca di un centrocampista centrale. E l’obiettivo potrebbe essere Bentancur, l’uruguaiano che sembra essere a fine ciclo con la società bianconera. Lo scambio, ovviamente, avverrebbe con il cartellino di Alvaro Morata. Cherubini infatti alla fine della stagione deve decidere il futuro dell’attaccante: o versare i 35 milioni di euro che servono a chiudere l’operazione in maniera definitiva, oppure dire addio ad Alvaro.

Calciomercato Juventus, l’Atletico ci riprova

La sensazione è che la Juventus abbia l’intenzione di tenere divise le due operazioni. Bentancur è destinato comunque alla partenza, la i torinesi non sanno ancora quale futuro verrà riservato a Morata. Perché se lo spagnolo continuasse a segnare con il contagocce, come successo fino ad ora, allora un suo riscatto appare assai improbabile. Certo, i costi dei cartellini più o meno si equivalgono, anche perché la Juve non può certo chiedere oltre 35 milioni per le prestazione dell’uruguaiano. A meno che, lo stesso, nella seconda parte di stagione, non alzi e di molto il livello delle sue prestazioni. Solamente così, qualcosa in più rispetto alla cifra pattuita per Morata, potrebbe rientrare.

In ogni caso la pista rimane aperta. E di sviluppi ce ne saranno sicuramente nelle prossime settimane.