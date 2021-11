Calciomercato Juventus, bomba Chiesa | Ecco come può partire

Calciomercato Juventus, bomba Chiesa: ecco come l’attaccante bianconero potrebbe partire alla fine della stagione

I top club d’Europa tentato Chiesa. Soprattutto il Chelsea, che sembra sempre più intrigato dalla possibilità di prendere l’attaccante della Juventus alla fine della stagione. Non sarà facile, la Juventus, ovviamente e anche giustamente, lo ritiene incedibile. Ma secondo quanto riportato da calciomercato.it, un modo ci sarebbe.

Nessuno spera che questa ipotesi si possa realizzare. Vorrebbe dire che il progetto voluto da Agnelli, e cioè quello di riportare a Torino Massimiliano Allegri, sarebbe pressoché fallito. Ma insomma, in questo momento, le possibilità che tutto possa clamorosamente andare in fumo ci sono. E sono anche tante, soprattutto se la Juve continuerà a mantenere questo passo in campionato e se non riuscirà a dare una svolta, immediata, durante la stagione.

LEGGI ANCHE: Terremoto plusvalenze, interviene Elkann | Quale futuro per la Juventus

LEGGI ANCHE: Calciomercato Juventus, doppio affare dal Milan | Annuncio a Sky

Calciomercato Juventus, come può partire Chiesa

Secondo il sito specializzato di mercato, in caso di mancata qualificazione alla prossima Champions League, Chiesa potrebbe essere quell’elemento sacrificato in casa bianconera. I mancati introiti della massima competizione europea, costringerebbero il club a mettere in preventivo una possibile cessione.

Ovviamente il prezzo del cartellino non sarà mai in saldo. La Juventus chiede almeno 100 milioni di euro per cedere il calciatore. E in questo momento solamente il Chelsea sembra il club che si può avvicinare a quella cifra. Una situazione, insomma, da monitorare e da prendere in considerazione.