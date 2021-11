Terremoto plusvalenze, interviene Elkann | Quale futuro per la Juventus

Terremoto plusvalenze, interviene il presidente di Exor Elkann. Ecco le parole del massimo dirigente sui fatti degli ultimi giorni

Ha parlato anche John Elkann. E lo ha fatto in occasione dell’investor day di Exor. Ovviamente, il tema, è stato quello del terremoto delle plusvalenze che ha investito la Juventus, principalmente, ma anche altri club di Serie A, così come raccontato da La Repubblica oggi. Oltre la società bianconera, nel mirino ci sono anche Atalanta, Inter, Genoa, Samp e Napoli. Ma questo è un altro discorso che abbiamo già affrontato.

Era sicuramente importante sapere cosa ne pensasse la proprietà di questa situazione. E pochi giorni dopo i fatti, sono arrivate puntuali le parole di Elkann: “Sulle indagini in corso, la Juventus collabora e confida di poter far luce. Per quanto ci riguarda come Exor, sono fiducioso nell’operato della magistratura” ha spiegato. La società, insomma, collaborerà in tutto e per tutto con le indagini. Lo farà perché probabilmente convinta che tutto sia stato fatto nel modo corretto.

Terremoto plusvalenze, Elkann si è esposto

E questa non è altro che una buona notizia. Ovviamente nessuno poteva mai immaginare che Elkann dicesse qualcosa di diverso da quello che ha detto. Ma almeno si è esposto, in prima persona, e lo ha fatto in una sede importante per l’intero mondo Juventus. Non ci sono dubbi insomma che la società sia convinta della propria buona fede. L’operato della magistratura farà il proprio corso, e poi anche quello della giustizia sportiva che verrà in un secondo momento messa al corrente della situazione.

Come detto prima però, non c’è solamente la Juve nel mirino. Ma anche altri club. Diciamo che i bianconeri si trovano in “buona compagnia”.