Calciomercato Juventus, svolta a zero: colpo dalla Premier

Calciomercato Juventus, si valuta un acquisto in difesa a parametro zero. Giocatore che arriva direttamente dalla big della Premier.

Calciomercato Juventus, la Vecchia Signora valuta tutte le possibili occasioni in arrivo dall’estero, l’ultima riguarda un difensore. Si parla infatti di Christensen del Chelsea. Difensore centrale, a parametro zero, che viene visto già come un profilo assicurato su cui affidarsi e dal grande impatto internazionale. Tutte caratteristiche che corrispondono all’identikit perfetto. Accessibile già a parametro zero e obiettivo dichiarato dei bianconeri. Lo comunica ‘Calciomercato.com’ che parla del centrale come un occasione su cui rifletterci.

Christensen del Chelsea in arrivo a zero

Obiettivo su cui sta lavorando la Juventus: già da tempo nel mirino del club bianconero, obiettivo certamente non semplice, ma ben più di un sondaggio è già stato fatto per assecondare la trattativa e le richieste del centrale. Ma non sarebbe l’unica pista su cui la Juventus starebbe lavorando, infatti ci sarebbero altri importanti acquisti su cui la Juventus punterebbe.

C’è sempre il caso Vlahovic in attacco. La Fiorentina avrebbe intenzione di rimandare la decisione sul futuro del bomber serbo solo dopo Natale. Come riportato infatti dal portale italiano, Rocco Commisso, il patron della Fiorentina, deciderà se cedere o meno il bomber classe 2000 a gennaio o, invece, a fine stagione. L’unica cosa certa è chiaramente la cessione visto che il giocatore ha già reso pubblica la sua volontà di andarsene. Sulle sue tracce c’è sempre la Juventus ma non sarà semplice.