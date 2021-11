Vlahovic alla Juventus, calciomercato: spunta la data

Calciomercato Juventus, la decisione per il futuro del bomber verrà deciso solo dopo Natale. Ormai è tutto pronto.

Calciomercato Juventus, come riporta ‘La Gazzetta dello Sport’, la Fiorentina avrebbe intenzione di rimandare la decisione sul futuro del bomber serbo solo dopo Natale. Come riportato infatti dal portale italiano, Rocco Commisso, il patron della Fiorentina, deciderà se cedere o meno il bomber classe 2000 a gennaio o, invece, a fine stagione. L’unica cosa certa è chiaramente la cessione visto che il giocatore ha già reso pubblica la sua volontà di andarsene. Sulle sue tracce c’è sempre la Juventus ma non sarà semplice.

Decisione rinviata dopo Natale | Commisso ha deciso

Non c’è grande ottimismo però sulla possibile cessione già a gennaio, con la Juventus, ormai sulle tracce di Vlahovic già da diverso tempo. Non sarà certamente semplice anche perché le richieste del presidente viola sono alte, altissime per un’economia sempre più problematica. E l’attuale situazione mediatica delle plusvalenze potrebbe non certamente aiutare – in generale – la Vecchia Signora- che adesso sta combattendo nel campo, con risultati poco convincenti, e extracampo.

Viste però le caratteristiche del giocatore, c’è da dire, che Vlahovic è in questo momento il bomber ideale per Allegri. Da affiancare a Dybala creerebbe un binomio offensivo davvero di rilevo. I tifosi ci sperano, così come i dirigenti ma le decisioni verranno tutte rimandate solo dopo Natale.