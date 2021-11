Terremoto plusvalenze, non solo Juventus: le altre squadre nel mirino

Il terremoto delle plusvalenze sta piombando sul calcio italiano. In rilievo c’è la Juventus ma anche altre squadre sono sotto osservazione.

Serie A, il caos mediatico in questo momento è concentrato sulla questione relativa alle plusvalenze, i cosiddetti affari “gonfiati” che negli ultimi anni avrebbero permesso l’arrivo di alcuni giocatori poi rivenduti ad altri club. In rilevo c’è la Juventus ma non solo. Infatti altre squadre della Serie A sarebbero finite nel mirino dei pm. Come infatti riporta ‘Calcioefinanza.it’, ci sono anche altre operazioni che hanno coinvolto tante società diverse, a cominciare dal Napoli, che ha pagato la cifra di 20 dei 71 milioni per Osimhen dando in cambio al Lille, squadra che deteneva il cartellino del giocatore, giovani che oggi sono già ai margini del calcio professionistico e anche il terzo portiere Karnezis.

