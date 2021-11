Ribaltone Juventus, addio Agnelli: è stato “silurato”

Juventus, la situazione in casa bianconera non è delle più serene, secondo la ‘La Verità’ la situazione ai vertici potrebbe presto cambiare.

Juventus, la situazione in casa bianconera non sembra delle più serene, anzi, l’editoriale ‘La Verità’ tuona con un titolo che non lascia dubbi: “Guerra degli Agnelli: John vuol disfarsi di Andrea”. Si parla infatti di uno scontro tra i vertici alti della Vecchia Signora con un possibile cambio di presidenza. Ma andiamo ad analizzare meglio cosa scrive ‘La Verità’ a tal proposito, John Elkann infatti sarebbe furioso col cugino per il guaio che sta attraversando la sua Juventus sia dal punto di vista dei risultati ma anche sulle indagini delle plusvalenze.

John Elkann furioso col cugino Andrea

Stando al quotidiano ‘La Verità’, John Elkann cugino del presidente Andrea Agnelli avrebbe già in mente una rivoluzione: il primo passo sarà sollevare proprio Agnelli proprio dall’incarico di presidente. John infatti, avrebbe già riunito gli avvocati e starebbe studiando una strategia per sostituire il cugino.

Qua riportare le parole del giornalista Gigi Moncalvo che scrive così su Andrea Agnelli: “Inadeguato. Non all’altezza. Non più adatto. Ormai impresentabile”. Dunque la situazione in casa bianconera, adesso, potrebbe cambiare radicalmente. Aspettiamoci nei prossimi giorni altre notizie in merito ma non è quindi scontato pensare che dalla prossima stagione tutto possa, definitivamente, cambiare, in attesa ovviamente di capire come si evolverà la situazione delle plusvalenze.