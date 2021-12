Calciomercato Juventus, svolta Pogba | Incontro decisivo

Calciomercato Juventus, svolta sul futuro del centrocampista Paul Pogba. L’incontro con il nuovo mister potrebbe risultare decisivo.

Calciomercato Juventus, stando infatti alle indiscrezioni di ‘The Athletic’ l’arrivo del nuovo tecnico tedesco Rangnick come capo allenatore del Manchester United ha già messo molta positività al centrocampista che a questo punto potrebbe riflettere molto attentamente sul proprio futuro e non escludere, quindi, un eventuale ed improvviso rinnovo. I piani del Manchester United sono chiari: arrivare a competere di nuovo sia in Europa che in campionato. Pogba in scadenza e molto seguito dalla Juventus, alla fine, potrebbe decidere di rimanere ancora in Inghilterra.

Pogba pronto a rinnovare con il Manchester | Svolta decisiva

In questa eventualità, quindi, il 28enne rimarrebbe allo United insieme a Cristiano Ronaldo e compagni. Pogba è uno degli uomini simbolo per il Manchester e la sua possibile permanenza sarebbe la base da cui ripartire.

Allo stesso tempo, questa notizia detterebbe sconforto in casa bianconera dato che Pogba è ancora l’uomo simbolo per i tanti tifosi. L’ultimo grande centrocampista che la fandom ricorda e sogna come grande ritorno. Staremo a vedere dunque quello che deciderà il centrocampista francese ma la sua possibile permanenza adesso sembra più concreta di un tempo. A fine stagione andrà in scadenza di contratto e, dunque, non è da escludersi che nei prossimi mesi ci sia un incontro con la dirigenza per chiarire il contratto e, a questo punto, rinnovarlo per altre stagioni.