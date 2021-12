Calciomercato Juventus, nome nuovo dal Psg: 45 milioni | Sfida “deluxe”

Calciomercato Juventus, un nuovo nome per la difesa sta facendo impazzire il mercato, si parla di un giocatore del Psg.

Calciomercato Juventus, dalla Spagna, esattamente dal portale “Todofichajes.com”, si parla di un nuovo nome per la difesa in uscita dal Psg. Il profilo in questione è di Prensel Kimpembe, difensore centrale francese classe 1995 che potrebbe essere messo sul mercato. Stando ad indiscrezioni provenienti dalla Spagna infatti, il giocatore piacerebbe molto alla Juventus, con i parigini che sarebbero disposti a cederlo a non meno di 45 milioni di euro.

Juventus: nuovo nome per la difesa

Il giocatore francese piacerebbe molto ai bianconeri. Un profilo ancora giovane e già rodato per il calcio che conta e in uscita dal Psg. La domanda è sicuramente non economica vista la qualità del profilo in questione ma il vero, reale, ostacolo, potrebbe essere rappresentato dallo stipendio: Kimpembe attualmente percepisce circa 7,5 milioni di euro a stagione. Non certo una situazione facile per i bianconeri che non navigano, certamente, in lidi dorati data l’attuale situazione economica.

Sul ragazzo ci sarebbe anche l’interesse di Chelsea e Bayern Monaco. Una concorrenza decisamente importante per un giocatore dalle qualità indubbie. Non è da escludersi infatti che si possa scatenare una vera e propria asta europea su di lui. Il giocatore è un desiderio anche dei big club europei e non è indubbio che realtà importanti come il Chelsea possano accontentarlo anche economicamente. Diversamente il Bayern, per quanto sia un club economicamente all’avanguardia ha una politica precisa sugli stipendi, che non superano quasi mai la doppia cifra.