Calciomercato Juventus, rinforzo clamoroso dalla Premier: pagato 80 milioni

Calciomercato Juventus, nome nuovo per l’attacco bianconero, che attualmente milita in Premier League ed è stato pagato 80 milioni di euro.

Mentre la Procura di Torino cerca di far luce sulla bontà della trattativa che ha garantito il ritorno di Cristiano Ronaldo al Manchester United, le strade della Juventus e dei “Red Devils” potrebbero ritornare ad incrociarsi a stretto giro di posta, stando alle indiscrezioni che trapelano dalla Spagna.

Non è un mistero, infatti, che la “Vecchia Signora” vada alla ricerca di un attaccante con il quale innalzare il tasso tecnico di un reparto che sta facendo una fatica terribile a trovare una parvenza di continuità in termini di rendimento e di produzione di reti. Nulla vieta, però, che di colpi in attacco Cherubini ne metta a segno due; il primo nome, neanche a dirlo, è quello di Dusan Vlahovic, per il quale serviranno almeno 70 milioni di euro per venire incontro alle richieste del patron dei Viola Rocco Commisso, che non sta perdendo occasione per punzecchiare gli “odiati” rivali. I gigliati, del resto, si sono visti recapitare un’offerta da 80 milioni dall’Arsenal, che però il bomber serbo non ha minimamente preso in considerazione, la stessa cifra che il Manchester United ha sborsato qualche mese fa per prelevare Jadon Sancho dal Borussia Dortmund.

Calciomercato Juventus, fari puntati su Sancho | Formula alternativa?

Come evidenziato da diarogol.com, anche la Juventus si sarebbe iscritta nella lista delle pretendenti per l’attaccante inglese classe ‘2000 del Manchester United, legato ai Red Devils da un contratto in scadenza fino al 2026. La difficoltà di ritagliarsi un ruolo da protagonista in questa prima parte di stagione sarebbe alla base di qualche dissapore di troppo, che starebbero portando l’ex Dortmund a valutare la possibilità di un addio a stretto giro di posta.

Tuttavia, appare piuttosto difficile credere che lo United decida di lasciar partire a cuor leggero il proprio gioiello, per il quale potrebbe continuare a chiedere almeno 70 milioni di euro; cifra che la Juve potrebbe raggiungere imbastendo una trattativa “alla Morata”, come riferito da calciomercato.it, sulla base di un prestito biennale con obbligo di riscatto. La pista Sancho-Juventus è comunque ancora fredda, in quella che si configura solo come un’idea invernale e nulla più.