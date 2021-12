Juventus Genoa, Allegri in conferenza | “Domani conferme importanti”

Juventus Genoa, domani una sfida importante per il campionato. Allegri è intervenuto in conferenza stampa alla vigilia del match.

Juventus Genoa, alla vigilia del match che vedrà impegnati domani sera gli uomini di Allegri, il mister è intervenuto in conferenza stampa dando annunci importanti sui possibili titolari della partita casalinga contro la squadra del neo allenatore Shevchenko. In conferenza stampe tante domande per il mister, innanzitutto si è parlato dei possibili interpreti del match, andiamo a scoprire meglio chi giocherà, ecco le sue parole:

A: “Pellegrini e Kulusevski domani dovrebbero giocare. Qualcuno ha bisogno di riposare perché ha giocato tante partite ma i due giocatori saranno presenti tra gli undici che scenderanno in campo“.

A: “Le condizioni di Bernardeschi? Federico sta bene, contro la Salernitana ha disputato un buon match”.

A: “Rabiot nei due a centrocampo? Già in nazionale Rabiot gioca nei due di centrocampo e in questo momento lo fa meglio che da mezzala. Morata è in forma, così come Kean, e non ho ancora deciso chi partirà titolare domani”.

A: “Locatelli titolare domani? Manuel è molto importante per noi. Domani gioca poi vediamo quando farlo riposare ma fisicamente sta bene”

A: “Arthur titolare domani? Non ho ancora deciso chi saranno gli altri in mediana, posso dirvi che ci sarà qualcuno con Locatelli. Sono contento di come si comporta Arthur è un giocatore molto importante. Quando è stato chiamato in causa ha sempre dato disponibilità facendo molto bene”.

Poi la domanda sugli infortunati, come stanno De Sciglio e McKennie?

A: “De Sciglio e McKennie dovrebbero entrambi tornare con la squadra già dalla prossima settimana”.

