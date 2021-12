Calciomercato Juventus, lo vogliono in prestito | Addio a due condizioni

Calciomercato Juventus, le due big di Premier League lo vorrebbero in prestito ma la Vecchia Signora è di un’altra idea.

Calciomercato Juventus, la situazione economica riguardo la Vecchia Signora è certamente non delle migliori, proprio per questo motivo già a gennaio potrebbe partire uno dei pezzi importanti di Allegri, o meglio, un profilo su cui si potrebbe monetizzare laddove c’è bisogno. Infatti, stando alle ultime indiscrezioni, direttamente da ‘Sportmediaset’ le due big inglesi, anzi, londinesi, farebbero sul serio per il giovane esterno Kulusevski. Stando infatti all’indiscrezione sia il Tottenham di Antonio Conte e dell’ex Paratici e l’Arsenal avrebbero chiesto in prestito lo svedese che in bianconero non sta trovando continuità.

La Juventus pronta a cedere Kulusevski ma ad una sola condizione

La Vecchia Signora aprirebbe alla cessione dello svedese ma solo davanti ad una vantaggiosa condizione, ovvero la cessione immediata con una domanda non inferiore ai 35 milioni di euro, i due club inglesi vorrebbero acquistarlo con prestito e poi diritto di riscatto ma la Vecchia Signora preferisce la cessione immediata. Queste le condizioni della dirigenza che non intende accettare altre offerte per il giovane esterno svedese, che purtroppo alla Juventus sta deludendo le grandi, iniziali, aspettative.

Kulusevski verrà ceduto solamente e l’ipotesi prestito non sembra convincere la società che in questo momento di difficoltà ha bisogno di liquidare il più possibile. Ad orchestrare la trattativa, però, almeno per il Tottenham ci sarebbe l’ex direttore sportivo Fabio Paratici che lo prese alla Juventus. Non è quindi da escludersi che, alla fine, si possa raggiungere una sorta di intesa fra le parti con lo svedese pronto a sbarcare in Premier League, cercando un campionato magari più consono alle sue caratteristiche e una squadra capace di valorizzarlo più di quanto, purtroppo, almeno per il momento, non è riuscito a fare del tutto in bianconero.