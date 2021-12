Juventus e la carta segreta di CR7 | Mendes ha confidato tutto agli amici

Juventus, bisognerà fare chiarezza sulla, ormai, famosa carta segreta dell’affare CR7. Il procuratore Mendes convocato dalla procura.

Juventus, l’attuale caos mediatico delle già, famose, plusvalenze, ovverosia i cosiddetti conti “gonfiati” non ha ancora raggiunto un esito sulla questione relativa alla già denominata carta segreta riguardante l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus. Stando infatti all’indiscrezione lanciata da ‘Tuttosport’, il procuratore del fenomeno portoghese, ora in forze al Manchester United, Jorge Mendese potrebbe infatti essere interrogato dalla procura di Torino.

Jorge Mendes convocato dalla procura di Torino

Jorge Mendes sarà convocato dalla procura di Torino per parlare della questione relativa all’acquisto di Cristiano Ronaldo alla Juventus ma stando, però, alle confidenze dello stesso procuratore fatta a degli amici, non ci sarebbe nessuna “carta segreta” relativa a Cristiano Ronaldo, insomma la situazione potrebbe concludersi una volta per tutte.

Come infatti scrive ‘Tuttosport’, il procuratore Jorge Mendes non avrebbe nessuna carta segreta riguardante l’operazione Cristiano Ronaldo alla Juventus e lo avrebbe già comunicato, in via del tutto confidenziale, a degli amici. In settimana, probabilmente, ci saranno nuove indiscrezioni sul caso riguardante CR7.