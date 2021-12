Juventus-Genoa, litigio furioso: “Ci vediamo negli spogliatoi”

Juventus Genoa, uno scambio di battute certamente non amichevole. Il battibecco non è passato inosservato ai tifosi.

Juventus Genoa, durante la partita che vede i bianconeri in vantaggio nella sfida casalinga di Serie A contro il Genoa, un episodio non è passato inosservato ai tanti tifosi: infatti, come in molti hanno sentito, c’è stato un vero e proprio scontro tra l’attaccante bianconero Alvaro Morata e Biraschi con tanto di litigio che ha causato poi la sostituzione dello spagnolo. Stando infatti alle ricostruzione, il bomber bianconero avrebbe detto a Biraschi “Ci vediamo negli spogliatoi…”. Parole che non sono piaciute a mister Allegri che ha quindi deciso di sostituirlo per far entrare Moise Kean.

LEGGI ANCHE >>> Juventus Genoa, Bonucci escluso dai titolari | Svelato il motivo

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, “regalo” dal Psg | Rottura totale e addio anticipato