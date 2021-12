Calciomercato Juventus, cercasi bomber | L’affare è in Premier League

Nel prossimo calciomercato che riaprirà a gennaio ci si aspettano tanti movimenti in casa Juventus, sia in entrata che in uscita.

Perchè non sembrano esserci dubbi sul fatto che la formazione bianconera sia una di quelle che più di altre, parlando di big, necessita di qualche innesto per tornare a lottare per lo scudetto o per le posizioni più importanti della graduatoria. Questa prima parte della stagione ha evidenziato del resto alcune importanti lacune nell’organico, una tra tutte quella relativa al centravanti. Dopo la partenza di Cristiano Ronaldo ancora la Juve non è riuscita a trovare quel giocatore capace di garantire con regolarità la via della rete. I giovani Kean e Kaio Jorge non possono assicurare il rendimento del portoghese e per questo motivo la priorità del mercato bianconero pare essere proprio la ricerca di un bomber.

Calciomercato Juventus, il colpo low cost può essere Cavani

E il nome più corteggiato è ovviamente quello di Dusan Vlahovic, giovane centravanti della Fiorentina che ormai non è più una rivelazione. Il calciatore ha tanti estimatori e un prezzo alto, occorrerebbe un investimento importante per portarlo a Torino. Ecco perchè non si possono escludere altre piste. Un ritorno di Icardi in serie A, ad esempio, oppure la pista che porta a Lacazette in uscita dall’Arsenal. Ma come riporta Calciomercato.it sempre in Premier League potrebbe esserci una occasione da cogliere al volo, ovvero Edinson Cavani. L’ex bomber del Napoli nello United finora non è stato un titolare fisso e potrebbe essere così anche con Rangnick, nuovo allenatore. E’ in scadenza di contratto a dunque potrebbe arrivare a cifre decisamente modiche. Con tanti club di serie A, Juventus in testa, che ci starebbero facendo un pensierino.