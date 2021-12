Calciomercato Juventus, bomba clamorosa | “Lo ha chiesto Allegri”

Calciomercato Juventus, lo avrebbe chiesto Massimiliano Allegri alla società già a gennaio. La decisione spetterà al calciatore. Si sogna il grande colpo

La notizia è importante, ed è ripotata da El Nacional. Che sottolinea come la richiesta sarebbe arrivata direttamente da Massimiliano Allegri. Uno che non si espone più di tanto, ma questa volta sembra aver davvero fatto il passo decisivo.

Secondo il sito infatti il tecnico livornese, che è alla ricerca di un attaccante per gennaio, vorrebbe alla Juventus l’uruguaiano del Manchester United Edinson Cavani. Un attaccante che segna con regolarità. Un attaccante che conosce il campionato italiano e che è anche in scadenza di contratto. Una situazione che attira, eccome, la Juventus.

Calciomercato Juventus, Allegri vuole Cavani

Allegri, insomma, vuole Cavani. Ma sarà il calciatore a decidere la prossima destinazione. Perché ci sono pochi dubbi che al Manchester non ci starà, chiuso praticamente da Cristiano Ronaldo e con Ragnick che avrebbe già dato il via libera alla cessione. Su di lui, però, la concorrenza è altissima. Potrebbe rimanere in Premier – è forte il pressing del Newcastle – o potrebbe decidere di andare al Barcellona, altra società che ci avrebbe messo gli occhi addosso perché di Aguero al momento non si hanno notizie certe del rientro.

Quella di Cavani, però, è un’enorme opportunità di mercato. Una di quelle che da prendere al volo in un momento così particolare. Soprattutto dopo la sfuriata di Allegri, ieri, contro Morata. Un altro che alla fine della stagione potrebbe anche non rimanere in bianconero. Con Cherubini che potrebbe decidere di risparmiare i 35 milioni di euro che dovrebbe versare nelle casse dell’Atletico Madrid per il riscatto, per investirli su Vlahovic. L’attaccante del futuro.