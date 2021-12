Calciomercato Juventus, Allegri non lo vede | Addio immediato

Calciomercato Juventus, nonostante le parole di facciata Allegri non lo vede. Ed è pronto ad andare via a gennaio. Le ultime sulla possibile operazione

Allegri lo ha più volte elogiato pubblicamente. Ma alla fine, la verità, è che il tecnico di Livorno non lo vede. Sì, mercoledì sera in Champions League contro il Malmoe si potrebbe anche prendere una maglia da titolare. Ma un addio a gennaio è nell’ordine delle cose.

Lo spiega la Gazzetta dello Sport parlando della situazione del brasiliano Arthur. Arrivato alla Juventus la scorsa estate nell’operazione che ha fatto fare il percorso inverso a Pjanic, e che mai è entrato stabilmente nell’undici titolare bianconero. Né lo scorso anno con Pirlo, e nemmeno quest’anno con Allegri. Nel frattempo ha cambiato anche procuratore, affidandosi a Pastorello, e questo apre sicuramente a una possibile cessione.

Calciomercato Juventus, addio immediato

Di vere e proprie offerte al momento non ne sono arrivate. Solamente qualche abboccamento da club che non hanno affondato il colpo. Manca meno di un mese alla riapertura delle trattative, il tempo insomma che qualcuno si possa muovere c’è eccome. E senza dubbio Arthur è un elemento che piace, soprattutto in Spagna. Qualche giorno fa si è parlato anche di un possibile interessamento del Siviglia per il calciatore. Con Monchi, l’ex direttore sportivo della Roma, che ci avrebbe fatto un pensiero. Niente di concreto, però, al momento.

Rimane il fatto che davanti a una buona offerta il brasiliano è sulla lista dei partenti. Magari anche in un’operazione in prestito con diritto di riscatto. La cifra che la Juve chiede si aggira vicina ai 35 milioni di euro. Ma la sensazione è che Cherubini si potrebbe anche accontentare di 30.