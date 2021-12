Calciomercato Juventus, beffa per le italiane | Gli Spurs in vantaggio

Continuano a farsi sempre più insistenti le voci di calciomercato in casa Juventus per quanto riguarda i movimenti di gennaio e dell’estate.

Si sta avvicinando la riapertura delle trattative e anche in casa bianconera c’è ovviamente fermento riguardo i colpi da mettere a segno per rinforzare la squadra di Allegri. Che sia a gennaio o in estate, la Juventus ha assolutamente bisogno di innesti in tutti i reparti. Non solo in attacco o a centrocampo, ma anche in difesa dove bisogna iniziare a cercare gli eredi di Bonucci e Chiellini. Tra i tanti nomi che sono stati accostati nell’ultimo periodo ai bianconeri c’è anche quello di Bremer, difensore centrale del Torino. Classe 1997, il suo rendimento dopo l’approdo di Juric in panchina è cresciuto in modo esponenziale. Per questo motivo viene costantemente seguito da alcuni club italiani ed esteri, perché potrebbe rappresentare una importante occasione di mercato. Un colpo per il presente ma anche per il futuro.

Calciomercato Juventus, pista estera per Bremer: lo segue il Tottenham

Così come riporta Calciomercato.it per il difensore brasiliano però potrebbe esserci all’orizzonte una nuova esperienza all’estero. E’ vero che diversi club di serie A, Juventus compresa, lo seguono, ma il calciatore ha molto mercato anche all’estero. Il portale riferisce infatti di un grande interesse nei suoi confronti da parte del Tottenham. Antonio Conte lo vedrebbe infatti bene nel suo terzetto difensivo e gli Spurs dunque sarebbero pronti ad andare all’assalto del giocatore, che è in scadenza di contratto con il Torino nel 2023. Bremer è valutato dalla dirigenza granata attorno ai 25 milioni di euro, una somma però destinata a scendere qualora la cessione arrivasse nella prossima estate, a solo un anno dalla fine del suo accordo.