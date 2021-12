Calciomercato Juventus, affare con la Samp | Operazione in prestito

Calciomercato Juventus, affare con la Sampdoria: si profila un’operazione in prestito già nel mese di gennaio. Ritorno e partenza in pochi giorni

Non solo in entrata, ma anche in uscita la Juventus è pronta a muoversi nel prossimo mese di gennaio. E non solo con elementi della Prima Squadra che con Allegri non trovano spazio o che non riescono a esprimersi al meglio.

Sì, perché la Juve ha diversi elementi in prestito anche in Serie B che potrebbero, in inverno, fare il grande salto nella massima serie. Uno di questi è Filippo Ranocchia, attualmente al Vicenza.

Calciomercato Juventus, Ranocchia alla Samp

Secondo il Giornale di Vicenza infatti, il calciatore, un centrocampista classe 2001, piacerebbe e anche tanto alla Sampdoria, che potrebbe chiedere il prestito alla Juventus già nel prossimo mese di gennaio. Una soluzione che senz’altro potrebbe interessare ai bianconeri. Far crescere un calciatore in Serie A, rispetto alla Serie B, è tutt’altra cosa. E su questo ci sono pochi dubbi. Poi, con la Samp, ci sarebbe anche da “sistemare” la situazione Ihattare, l’olandese che mai ha debuttato con la maglia blucerchiata e che è tornato in Olanda.

I rapporti, ovviamente, tra le due squadre non sono stati minimamente toccati. Anche se, dopo l’arresto e le dimissioni di Ferrero, forse questo è un momento particolare per la società ligure che ha sicuramente in testa altri pensieri da affrontare. Vedremo quali potrebbero essere gli sviluppi nelle prossime settimane.