Juventus, missione Malmoe | Allegri può cambiare formazione

Per la Juventus ora all’orizzonte c’è l’ultima partita di Champions League contro il Malmoe. Allegri può cambiare pedine nell’undici titolare.

Missione compiuta in campionato per la formazione bianconera, che ha battuto il Genoa e ha rilanciato il guanto di sfida alle altre pretendenti per un posto in Champions. Certo la rimonta ancora è lunga da compiere, ma bisogna apprezzare la solidità difensiva e la voglia di agguantare chi sta davanti. La prestazione della Juventus è stata decisamente positiva e ora il tecnico si aspetta delle risposte importanti anche nella prossima sfida contro il Malmoe, mercoledì sera. La qualificazione al turno successivo è già in cassaforte, ci si giocherà però il primo posto nel girone con il Chelsea che ha gli stessi punti di Dybala e soci ma è in vantaggio negli scontri diretti. Vincere dunque potrebbe non bastare per la Juve, che è attesa da una prestazione convincente.

Juventus, contro il Malmoe tornano Rabiot e Alex Sandro?

Molto attese saranno anche le scelte di formazione di Allegri, che potrebbe continuare sulla strada del 4-2-3-1 considerando le solite assenze. Bisognerà valutare le condizioni fisiche di molti anche in considerazione del fatto che all’orizzonte ci sarà poi la partita di campionato contro il Venezia. In difesa potrebbe rivedersi Bonucci dopo il turno di riposo, in mediana Rabiot proverà a riprendersi la maglia da titolare al posto di Bentancur. E la stessa cosa cercherà di fare Alex Sandro, al quale il tecnico in campionato ha preferito un Pellegrini in rampa di lancio. Possibili conferme per Kulusevski e Bernardeschi sulle corsie esterne. Chi giocherà in avanti? Morata rimane favorito, ma contro gli svedesi Allegri potrebbe anche decidere di cambiare e di affidarsi dal primo minuto a Kean.