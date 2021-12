Calciomercato Juventus, scacco matto Arsenal: il sì ad una condizione

Calciomercato Juventus, ci sarebbe un importante novità sul centrocampista che sembra andare in direzione Arsenal.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo in mediana dei bianconeri “Zakaria” potrebbe diventare un grande predestinato a vestire la maglia dell’Arsenal di Arteta. Lo comunica il portale tedesco ‘fussballtransfers.com’ che annuncia la candidatura dei Gunners per arrivare al giocatore in uscita dal Borussia Monchengladbach. Stando infatti all’indiscrezione, il Borussia Monchengladbach si sarebbe definitivamente arreso Denis Zakaria. Ora l’obiettivo è riuscirlo a vendere già nel mercato di gennaio, evitando così, di perderlo a zero in estate.

Zakaria ai saluti | Arsenal in pole per l’acquisto

Zakaria ha diverse opzioni per il futuro, ma stando ai tedeschi la candidatura dell’Arsenal potrebbe essere quella giusta. L’elenco degli interessati però è lungo, oltre ai bianconeri che sappiamo molto interessati al giocatore, dalla Serie A, ci sono anche Inter e Roma, mentre dalla Spagna anche i blaugrana ci farebbero un pensierino.

In Germania però potrebbe farsi sentire anche il Borussia Dortmund che sembra molto più interessata al colpo a parametro zero. Ma come dicevamo poc’anzi, L’obiettivo da sogno di Arteta e poter arrivare al 25enne già a gennaio. Secondo il portale tedesco, infatti, l’Arsenal è molto vicina a chiudere Zakaria. L’operazione è però legata da una volontà di acquistarlo a parametro zero e quindi prelevarlo poi in estate: a giugno. Tutto però potrebbe cambiare in caso i londinesi non riuscissero a qualificarsi per le competizioni importanti, in primis la Champions League.