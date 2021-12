Ramsey rientra dentro | Il gallese in una comfort zone

Ramsey da corpo estraneo della Juventus, è riuscito però ad entrare una comfort zone di tuto rispetto. Prima di lui era toccato ad un campione.

“Ramsey fuori dalla Juve. Ma dentro villa Ronaldo”. Così riporta stamattina La Gazzetta dello Sport. Il gallese infortunato e ai margini ha affittato la casa di CR7. Oggi il gallese è un “separato in casa” e anche domani contro il Malmoe dovrebbe finire nel nutrito gruppo degli indisponibili. In Champions ha giocato 14’ in totale, il che aumenta i rimpianti dei tifosi su chi è rimasto fuori (Kaio Jorge, Pellegrini). Se resterà, nella prossima lista potrebbe non esserci. Un motivo in più per contemplare altri traslochi che non siano quello a casa Ronaldo. Il titolo del quotidiano milanese è eloquente e testimonia la grande confusione che regna a Torino

Ramsey nella villa di Ronaldo

Se continuasse a trovare poco spazio nelle fila della Juventus, Ramsey sarebbe intenzionato a tornare in Premier già a gennaio. In particolare, al Newcastle che lo segue con interesse da mesi e che non avrebbe difficoltà a eguagliare gli otto milioni di stipendio che il centrocampista gallese percepisce a Torino. Nel frattempo il capitano della nazionale gallese si è trasferito nella villa d’oro che fu di Cristiano Ronaldo nel suo soggiorno a Torino. Un modo come un altro per ribadire a se stesso di sentirsi importante e un calciatore di primissima fascia. Il campo e l’Italia, purtroppo per lui, hanno sentenziato il contrario.