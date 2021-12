Juventus, “Babbo Natale” per Allegri: quattro regali di mercato dal Psg

Juventus, dalla Francia sono ben quattro i potenziali “scarti” del Psg che potrebbero fare comodo ad Allegri e alla sua squadra.

Dalla Spagna, esattamente dal portale ‘Fichajes’ si parla di mercato. Ovviamente per gennaio la Juventus vorrebbe poter arginare tutte le lacune che ha ha accumulato nel mercato estivo, principalmente dopo la partenza di Cristiano Ronaldo. Forze fresche che possano servire ad ottenere il massimo nel minor tempo possibile. Nonostante le consolidate quattro vittorie consecutive, la stagione della Juventus non è partita di certo con il piede giusto, attualmente quinti, i bianconeri devono ottenere a tutti i costi la qualificazione in Champions League e proprio per questo motivo si interverrà sul mercato di gennaio, così da avere più forze fresche da schierare nelle partite.

LEGGI ANCHE >>> Juventus, Ramsey incontentabile | Altro che “separato in casa”

Quattro potenziali titolari del Psg in uscita

Sarebbero ben quattro i potenziali acquisti dei bianconeri, tutti in uscita dal Paris Saint Germain. Si parla di quattro giocatori in più settori del campo. Incominciamo infatti con Icardi, il bomber argentino potrebbe infatti già salutare Parigi a gennaio, ancora in forse la sua destinazione, il ritorno in Italia è sempre un opzione gradita. Per il centrocampo invece, si valuta sempre l’alternativa Paredes, che già era stato sondato dalla Vecchia Signora nelle precedenti edizioni di mercato. Per quanto, invece, concerne la difesa: il nome di Kurzawa potrebbe figurare come ennesima occasione da non farsi sfuggire.

LEGGI ANCHE >>> Dybala, le parole sono un dribbling | Antun torna a Torino

Ma sempre in difesa, un altro nome che potrebbe fare comodo ad Allegri è quello di Kehrer, centrale tedesco di 25 anni, ancora molto giovane e dal grande impatto internazionale. Il suo attuale contratto termina nell’estate del 2023. È una delle ultime opzioni dopo Kimpembe, Marquinhos e Sergio Ramos.