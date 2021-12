Calciomercato Juventus, Cherubini ha deciso: il pupillo di Allegri non arriverà

Calciomercato Juventus, porti girevoli in casa bianconera: nelle ultime ore, però, Cherubini avrebbe maturato una decisione clamorosa.

La Juventus si sta giocando contro il Malmoe le residue possibilità di acciuffare quel primo posto nel proprio girone che fino alla disfatta di Londra sembrava a portata di mano per gli uomini di Allegri. Inevitabile, però, che le attenzioni dei dirigenti bianconeri siano rivolte, tra le tante cose, anche al mercato di gennaio, dal quale Allegri si aspetta rinforzi funzionali al proprio progetto tattico.

Molto, va detto, dipenderà dalle eventuali cessioni che Cherubini & company riusciranno a piazzare: il nome finito ormai da tempo nella “black list” è quello di Aaron Ramsey, per la cui cessione sono attese novità a stretto giro di posta. I sondaggi dalla Premier diventano sempre più frequenti, e nei prossimi giorni l’entourage del gallese è atteso in Italia, dovrebbe si potrebbe tenere un summit con la dirigenza juventina per capire il da farsi. Riuscire a scrollarsi da dosso la zavorra del contratto dell’Arsenal rappresenterebbe una manna dal cielo per la “Vecchia Signora”, che a quel punto potrebbe fiondarsi con decisione su un nuovo profilo per la mediana.

Calciomercato Juventus, addio Ramsey: si raffredda la pista Witsel

Cherubini sfoglia la margherita: uno dei “petali” che incuriosiscono di più è Denis Zakaria, anche se non sarà affatto facile mettere le mani sull’elvetico del Borussia Mönchengladbach, alla luce delle tante richieste giunte all’entourage del calciatore. Non a caso, nelle ultime settimane si era fatta strada l’intramontabile pista Witsel: il belga, qualche anno fa molto vicino a vestire la maglia bianconera, non rinnoverà il suo contratto con il Borussia Dortmund, e si sta guardando intorno alla ricerca di possibili soluzioni. Per caratteristiche, Allegri non lo disprezzerebbe affatto, anzi: non a caso, si vocifera che fosse uno dei principali candidati a sostituire McKennie in estate, se per il texano fosse arrivata un’offerta importante.

Tuttavia, come evidenziato da Romeo Agresti, salvo clamorosi colpi di scena, Cherubini sembra aver accantonato la pista che porta al classe ’89, in quanto l’ex Zenit non sarebbe affatto considerato una priorità.