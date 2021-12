Calciomercato Juventus, colpo alla Locatelli | Inter al tappeto

Calciomercato Juventus, i bianconeri superano la concorrenza dell’Inter e sono pronti a chiudere il bomber italiano.

Calciomercato Juventus, l’obiettivo Vlahovic per gennaio di sta complicando ulteriormente e chiuderlo in questa sessione invernale risulta molto complicato. Pertanto la Vecchia Signora avrebbe già il piano alternativo, un altro giocatore che negli ultimi mesi si sta mettendo in mostra per tutte le sue doti, di chi stiamo parlando? Naturalmente di Scamacca, attaccante del Sassuolo e presto, forse, inamovibile anche di Mancini. Il giovane bomber sta segnando gol decisivi partita dopo partita e interessa molto alle big d’Italia, in particolare alla Juventus e l’Inter. Ma proprio l’Inter verrebbe beffata in una possibile trattativa.

Scamacca affare alla Locatelli | Juventus pronta a chiudere

Il bomber del Sassuolo andato in rete con uno splendido tiro contro il Milan, è il desiderio numero uno dell’Inter ma i bianconeri avrebbe priorità nell’operazione, stando infatti alle indiscrezioni riportate da ‘Interlive.it’, la Juventus sarebbe pronta a chiudere il giocatore con un operazione di prestito oneroso di un anno e mezzo e poi l’obbligo di riscatto a 28-30 milioni di euro l’anno successivo. Un operazione che ricorda molto da vicino proprio quella di Locatelli.

In caso d’intesa fra le parti, l’inter verrebbe così esclusa dalla trattativa che porta verso il giovane Scamacca, presente e molto probabilmente futuro della nazionale italiana e, chissà, proprio della Juventus. Un’alternativa a Vlahovic che già qualche mese fa era entrata nei desideri della dirigenza bianconera. Il nome di Scamacca era già stato valutato dall’entourage bianconero ma chi se la sarebbe aspettata un esplosione simile già da questa stagione? Tutto, quindi, pronto per il mercato di gennaio.