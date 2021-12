Calciomercato Juventus, doppio addio | Sì di Allegri a 30 milioni

Calciomercato Juventus, un possibile doppio addio degli uomini di Allegri. Don Balon lancia la bomba con tanto di prezzo.

Calciomercato Juventus, da ‘Don Balon’ arrivano importanti novità sui possibili nuovi acquisti della Vecchia Signora. Stando infatti alle ultime indiscrezioni, una squadra farebbe sul serio per due bianconeri, stiamo parlando del Leicester City che sarebbe interessata a due uomini di Allegri, stiamo parlando del francese Adrien Rabiot e di Federico Bernardeschi. Gli inglesi infatti si farebbero sotto già da subito su due giocatori che non sono considerati inamovibili per la Juventus, anche se Bernardeschi negli ultimi mesi sembra aver riacquistato un po’ di fiducia, diversamente Rabiot non sembra essere più nei piani di mister Allegri.

LEGGI ANCHE >>> Calciomercato Juventus, il bomber ha deciso: arriva a prezzo stracciato

Bernardeschi e Rabiot pronti a partire | Offerta da 30 milioni

Come riferito infatti da ‘Don Balon’ fonti molto vicine ai Foxes avrebbero rilevato che Brendan Rodgers vuole rinforzare la squadra con nuovi acquisti già da schierare nella seconda parte della stagione, si prospetta dunque un assalto ai due bianconeri già nel mercato di gennaio. Il Leicester ormai consolidata una squadra importante in Inghilterra, quest’anno più di altri, sta trovando diverse difficoltà. Nonostante abbia giocatori rinomati come Tielemans, Maddison o Vardy, oggi i Foxes distano sei punti dalla zona Europa, obiettivo dichiarato della società.

LEGGI ANCHE >>> JVL VIDEO | Calciomercato Juventus, rottura e addio: fissato lo “sbarco”

In tal senso, gli uomini di Allegri potrebbe lasciare la Juventus già nel mercato di gennaio. Un addio prematuro ma dal costo effettivo di 30 milioni. Stando alle indiscrezioni anche Allegri acconsentirebbe alla partenza dei due giocatori. Staremo a vedere se effettivamente sarà così. In attesa anche di scoprire quali saranno i colpi in entrata di gennaio.