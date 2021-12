Calciomercato Juventus, frecciata di Nedved a Ramsey: “Siamo sfortunati”

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved su Ramsey “ufficializzano” la crisi: ecco cosa ha dichiarato il vicepresidente bianconero.

Corpo avulso da tempo immemore, Aaron Ramsey ha più di un piede e mezzo fuori dalla Continassa: Allegri non lo “vede” più nelle sue rotazioni, ma non si sa quanto nella decisione del tecnico livornese ci sia la volontà della Juve di giungere ad una rottura in tempi relativamente brevi con il gallese.

Fatto sta, che qualcosa sembra che si stia muovendo: l‘Everton ha aumentato il pressing per provare a convincere la mezzala a ritornare in quella Premier League che tanto ne ha valorizzato abilità, qualità e tecnica, caratteristiche che in bianconero si sono viste con il contagocce. Il solo “movente” dei tanti infortuni patiti non può scagionare un calciatore dal quale ci si attendeva (lecitamente) di più: cedere Ramsey significherebbe privarsi di una “zavorra” da oltre 7 milioni di euro stagionali, dettaglio non proprio trascurabile di questi tempi.

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, il bomber ha deciso: arriva a prezzo stracciato

Calciomercato Juventus, le parole di Nedved su Ramsey

Questo è stato uno dei temi toccati da Pavel Nedved che, a Mediaset, ha espresso il suo punto di vista in merito alla situazione legata al centrocampista gallese. Ecco le parole del vicepresidente bianconero: “Un ragazzo sfortunato: in Nazionale si rende protagonista di goal e buone prestazioni, ma con noi non riesce. Lui è sfortunato con noi, noi sfortunati con lui: non riusciamo a farlo giocare.”

Leggi anche –> Calciomercato Juventus, l’obiettivo può sfumare | OM in pressing

L’entourage del calciatore è atteso in Italia nei prossimi giorni per provare ad imprimere una svolta ad una situazione che, volente o nolente, dovrà essere risolta. Sarebbe meglio per tutti, ovviamente, se si scrivesse la parola fine a questa telenovela il prima possibile.