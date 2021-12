Calciomercato Juventus, retrocessione ufficiale | Torna a gennaio

Calciomercato Juventus, la retrocessione adesso è ufficiale. Il calciatore tornerà a gennaio alla corte di Allegri. Non una notizia positiva

Si chiude come peggio non si poteva la sua avventura in Brasile. Con una retrocessione del Gremio all’ultima giornata che praticamente riapre le porte della Serie A a Douglas Costa.

Sì, il brasiliano classe 1990 tornerà in bianconero nelle prossime settimane: il suo contratto con la Juve scade alla fine della stagione e, probabilmente, Cherubini cercherà di piazzarlo in prestito già nel prossimo mese di gennaio. Per poi salutare Douglas Costa alla fine della stagione.

Calciomercato Juventus, torna Douglas Costa

Ha chiuso il campionato con 21 presenze e due reti, Douglas, con la maglia del Gremio addosso. Ma questo non è bastata a salvare una stagione iniziata male e finita peggio, con un risultato sportivo da non ricordare. Un problema in più per la società bianconera, che dovrà cercare di piazzare se non tutti una buona parte degli esuberi: da Ramsey ad Arthur – non convocato perché arrivato tardi all’allenamento – e passando anche per Kulusevski e, perché no, anche Rabiot.

Una mezza rivoluzione, insomma. Con un elemento in più, come detto, da piazzare. Anche se sarà tutt’altro che facile riuscire a farlo con Costa. La situazione potrebbe anche prendere una piega diversa: se Cherubini non riuscisse a piazzarlo, potrebbe anche rimanere a Torino praticamente da separato in casa. Anche perché, di possibilità di scendere in campo non ce ne sono. Costellato da molteplici infortuni, il brasiliano raramente si è messo in evidenza con la maglia della Juve. Eppure poteva essere realmente uno di quei crack capaci di stravolgere con la sua tecnica e con la velocità ogni partita. Così non è stato.