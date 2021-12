Calciomercato Juventus, futuro Rudiger | Le ultime sul difensore

Continuano ad accumularsi rumors sul calciomercato della Juventus, riguardo potenziali obiettivi del club bianconero per il futuro.

Il mese di gennaio si sta avvicinando e più in generale un 2022 nel quale ci si attendono delle mosse importanti da parte della dirigenza bianconera. Chiamata a rinnovare il suo organico ma anche a ringiovanirlo, pur mantenendolo al top per puntare in alto sia in Italia che in Europa. Ogni reparto ha bisogno di nuovi volti, anche la difesa. Bonucci e Chiellini non sono più giovanissimi e si dovrà iniziare a pensare a come sostituirli. Tra i potenziali colpi a parametro zero c’è anche Antonio Rudiger, il cui contratto con il Chelsea andrà a scadere il prossimo 30 giugno. Il futuro del calciatore è ancora un punto interrogativo. Ed è logico che tutte le big vogliano avere un elemento del genere in rosa.

Calciomercato Juventus, il Psg, il Real e il Bayern su Rudiger. Ma il difensore…

Come ha scritto su Twitter il giornalista Nicolò Schira però la corsa per il difensore tedesco rischia di farsi sempre più complicata. Real Madrid, Bayern Monaco e Psg sono fortemente interessate a Rudiger e stanno seguendo con particolare attenzione la vicenda del suo rinnovo. Il calciatore, da parte sua, attende le mosse del Chelsea, un rilancio da parte del club inglese prima di decidere il suo futuro. L’ex difensore della Roma chiede un contratto di 4 anni a cifre decisamente importanti. Per questo motivo sembra difficile un suo ritorno in serie A.